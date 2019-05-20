كارول سماحة بإطلالة مُبهرة في “مهرجان كان السينمائي” – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: تألقت النجمة اللبنانية كارول سماحة بإطلالة مُبهرة في “مهرجان كان السينمائي الدّولي” لعام 2019. وسرقت كارول سماحة الأنظار بفستان من اللون الفوشي مميّز بتصميمه فحاصرتها عدسات المصورين خلال مرورها على السجادة الحمراء للمهرجان. وتأتي مشاركة كارول سماحة في فعاليات “مهرجان كان السينمائي الدّولي” بدعورة رسمية تلقتها من قبل علامة Chopard للمجوهرات السويسرية. مهرجان كان السينمائي الدولي 2019 في دورته الـ72، انطلق في الرابع عشر من شهر أيار/مايو الجاري وستستمر فعالياته حتى الخامس والعشرين من الشهر عينه، في مدينة كان جنوب فرنسا.

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