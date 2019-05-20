- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 12:00 صباحاً - احتفل الفنان نيكولا معوض مع متابعيه علة موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بعيد ميلاد صديقه المقرب رواد ضو بعد مرور أكثر من 15 عاماً على صداقتهما.
ووصف معوض صداقتهما بأن ضو مثل أخيه، ولم يتركه وحيدا أبدا.
ونشر نيكولا صورة جمعتهما معلقا عليها بـ: “بعد 15 عاما أصبحنا كعائلة ولم يمر لحظة بكيت فيها أو كنت سعيدا فيها إلا وأنت حدي، أحبك أخي وأشكر الله على وجودك في حياتي.. عيد ميلاد سعيد”.
كانت هذه تفاصيل خبر نيكولا معوّض يحتفل بعيد ميلاد صديقه وذكرى 15 عاما لصداقتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.