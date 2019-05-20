نيكولا معوّض يحتفل بعيد ميلاد صديقه وذكرى 15 عاما لصداقتهما

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 12:00 صباحاً - احتفل الفنان نيكولا معوض مع متابعيه علة موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بعيد ميلاد صديقه المقرب رواد ضو بعد مرور أكثر من 15 عاماً على صداقتهما.

ووصف معوض صداقتهما بأن ضو مثل أخيه، ولم يتركه وحيدا أبدا.

ونشر نيكولا صورة جمعتهما معلقا عليها بـ: “بعد 15 عاما أصبحنا كعائلة ولم يمر لحظة بكيت فيها أو كنت سعيدا فيها إلا وأنت حدي، أحبك أخي وأشكر الله على وجودك في حياتي.. عيد ميلاد سعيد”.