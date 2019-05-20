فن ومشاهير

أحلام تحتفل بمرور 17 سنة على زواجها: أحمد الله على نعمة “مبارك”

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سارة سرحان 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 12:00 صباحاً - احتفلت النجمة الإماراتية أجلام بمرور 17 سنة على زواجها من السيد مبارك الهاجري، مع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ورفعت أحلام اسكتش بألوان الأبيض والأسود لها مع زوجها، وكتبت: “كل عام وانت الروح والقلب وعيوني اللي اشوف بها حبيبي مبارك، احمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري شكراً لانك اخترتني من بد الكل شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمه ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦ نكمل ١٧ سنه زواج وسعاده، الحمد الله”.

 أحلام على إنستجرام

أحلام على إنستجرام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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