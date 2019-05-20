أحلام تحتفل بمرور 17 سنة على زواجها: أحمد الله على نعمة “مبارك”

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 12:00 صباحاً - احتفلت النجمة الإماراتية أجلام بمرور 17 سنة على زواجها من السيد مبارك الهاجري، مع متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ورفعت أحلام اسكتش بألوان الأبيض والأسود لها مع زوجها، وكتبت: “كل عام وانت الروح والقلب وعيوني اللي اشوف بها حبيبي مبارك، احمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري شكراً لانك اخترتني من بد الكل شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمه ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦ نكمل ١٧ سنه زواج وسعاده، الحمد الله”.