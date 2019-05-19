انت الان تتابع تفاصيل خبر ناشطون يحتفلون في لندن رداً على "يوروفيجن" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 11:55 مساءً - نظمت مجموعات دشنت حملة معارضة لإقامة مسابقة "يوروفيجن" الغنائية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، حفلاً بديلاً في العاصمة البريطانية لندن.

وانطلق الحفل البديل تحت شعار: "لنحتفل من أجل فلسطين لا يوروفيجن"، ونظمته حملة التضامن مع فلسطين، وحضره مئات من مختلف المراحل العمرية، وشارك به العديد من الفنانين، بينهم مغنيا الراب الشهيران لوكي وميك رايتيوس.

وقالت هدى عماري، إحدى مسؤولات الحملة: "إن مسابقة يوروفيجن تحولت إلى حكاية فشل لإسرائيل".

وأضافت لوكالة "الأناضول" التركية: "بدلاً من استقبال 50 ألف سائح كما توقع المسؤولون الإسرائيليون، استقبلوا ما بين 4 و5 آلاف سائح فقط".

وقالت: "أرادت إسرائيل استخدام يوروفيجن للتغطية على الجرائم التي ترتكبها. هدفنا هو نشر الوعي عن معاناة الفلسطينيين، والتعريف بحركة مقاطعة إسرائيل".

وقال مغني الراب من أصل عراقي، كريم دينيس، الشهير بـ "لوكي"، إن حركة مقاطعة الاحتلال نجحت في منع "إسرائيل" من استخدام "يوروفيجن" لتحقيق أهدافها الخاصة.

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وأضاف أن "الحملة نجحت في التوضيح للناس أن الغناء والرقص في مسابقة يوروفيجن في إسرائيل هو بمثابة الغناء والرقص على مقابر الفلسطينيين".

وحلت "إسرائيل" في المرتبة الثالثة والعشرين في المسابقة، التي أقيمت ليلة السبت، في حين توجت هولندا باللقب.

ونظمت المسابقة الأوروبية في دولة الاحتلال هذا العام بعد فوز المغنية الإسرائيلية نيتع برزيلاي باللقب العام الماضي.

وأعرب العديد من الفنانين في أنحاء العالم عن دعمهم لحركة مقاطعة يوروفيجن لتنظيمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

و"يوروفيجن" مسابقة غنائية ينظمها الاتحاد الإذاعي الأوروبي منذ عام 1956، وتعد أكبر حدث غير رياضي من حيث عدد المشاهدين.

ويقدر عدد المشاهدين خلال السنوات الأخيرة بين 100 و600 مليون شخص حول العالم، ومنذ عام 2000 بُثت المسابقة على شبكات الإنترنت أيضاً.