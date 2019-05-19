حاتم العراقي سعيد في “العرضحالجي”

متابعة بتجــــــــــرد: أبدى الفنان حاتم العراقي سعادته بالتفاعل الكبير لدى الجمهور بعد نجاح شارة المسلسل العراقي “العرضحالجي” الذي يعرض خلال هذا الشهر الكريم على قناة mbc العراق. الأغنية قام حاتم العراقي بغنائها وتلحينها، وهي من كلمات الشاعر ماجد عوده، وتوزيع موسيقي للمايسترو مهند خضر. وأكد حاتم العراقي أنه لحن الأغنية بأسلوب موسيقي وغنائي مناسب لأحداث المسلسل المتنقلة بين الدراما والمواقف الكوميدية، من خلال تغيير النقلة اللحنية بين بدايتها ونهايتها، والتي لاحظها الجمهور وتفاعل معها خلال عرض الشارة، مشيرًا إلى أنها من الأعمال التي يعتز بها بين الأعمال الغنائية الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك.

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