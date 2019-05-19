إنتصار الشراح: إنتظروا مفاجآت “خطوات الشيطان”

متابعة بتجــــــــــرد: تعود الفنانة إنتصار الشراح إلى مسرح الرعب مجددًا بعد غياب خمس سنوات، من خلال مسرحية “خطوات الشيطان” لمسرح السلام، والتي ستقدم عروضها على خشبة مسرح النادي العربي بدءا من أول أيام عيد الفطر المقبل، وكان آخر عمل لها في مسرحية “فن رن”.

وقالت الشراح أن هذا العمل المسرحي الجديد متكامل، متوقعة أن تكون هناك مباراة فنية بين جميع المشاركين في العمل لتقديم فرجة مسرحية تليق بجمهورنا العزيز الذي ينتظر من مسرح السلام أفضل الاعمال كما عودهم دومًا. وأضافت أن مسرحيات مسرح السلام دائمًا تحمل قيمة ورسالة مفيدة للناس، وتدعو دائمًا إلى الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة، وهو ما جعلها قريبة من قلوب الناس وتشهد إقبالًا كثيفًا، والرهان دائمًا في العمل الفني على حب الناس الذي يدفعنا الى تأكيد أن الاعمال الهادفة هي الباقية والخالدة في عقول الجمهور، مشيرة إلى أن “خطوات الشيطان” حالة مسرحية جميلة وتتضمن إبهارًا سمعيًا وبصريًا، وممتلئة بالمواقف الكوميدية الممزوجة بالرعب.

وحول دعم الشباب في هذا العمل أجابت الشراح قائلة: المسرحية تضم مجموعة جميلة من الفنانين الشباب الذين يصنعون بصمة خاصة بهم، وبين فريق العمل بالكامل حالة تفاهم كبيرة ستنعكس بالتأكيد على الأداء على خشبة المسرح، متمنية أن تكون دائمًا عند حسن الظن بها. وذكرت الشراح أنها ليست غريبة عن مسرح السلام أو عن الفنان عبدالعزيز المسلم، ونعد الجمهور العزيز بعمل متميز على كل الأصعدة، رافضة الإفصاح عن تفاصيل دورها، ومكتفية بالقول أنه سيكون مفاجأة ضمن العديد من المفاجآت التي تم إعدادها في المسرحية.

مسرحية “خطوات الشيطان” من تأليف عبدالعزيز المسلم عن قصة الكاتب محمد الكندري، إخراج عبدالله المسلم، إعداد وكلمات الأغاني الشاعر سامي العلي، كما كتب الشاعر الشيخ دعيج الخليفة كلمات بعض الأغاني أيضًا، بطولة عبدالعزيز المسلم، مرام، شيلاء سبت، عبدالله المسلم، مشعل الشايع، محمد الشطي، فهد ليلي، وعدد من المجاميع الشبابية، وتتطرق أحداث العمل إلى صراع الإنسان مع الشيطان من خلال تناول بعض القضايا الآنية.