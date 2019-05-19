“المستقبل”.. عنوان أغنية مادونا الجديدة – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة العالمية المُلقبة بـ”ملكة البوب” مادونا أغنية جديدة بعنوان Future – “المستقبل” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
يشارك مادونا في الأغنية مغني الراب الشهير عالميًا Quavo على أن يطرح الكليب الخاص بها خلال الأيام المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن الأغنية حققت في بعد ساعات قليلة على طرحها ما يقارب المليون مشاهدة عبر قناة مادونا على موقع “يوتيوب” الشهير.
لمشاهدة فيديو أغنية Future:
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