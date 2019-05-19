نجل باسم ياخور يزور موقع تصوير “حرملك”.. ويقوم بهذا الفعل!

متابعة بتجــــــــــرد: شارك النجم باسم ياخور جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو “إنستقرام” بصورة ظهر من خلالها بجانب نجله روي، الذي قرر زيارته في موقع تصوير مسلسله الجديد “حرملك”.

الغريب في الأمر أن نجل باسم ياخور، قام بتقليد شخصية والده التي يقدمها داخل أحداث العمل، وقام بوضع شارب على فمه ليشبه والده تمامًا، وعلق ياخور على الصورة وقال: “روي في زيارة التصوير.. هاشم وأبو هاشم الله حيو الشوارب.. حرملك”.

يشار إلى أن باسم ياخور، يشارك في بطولة مسلسل “حرملك”، مع نخبة من نجوم الدراما السورية والعربية من بينهم: باسل خياط، درة، سامر المصري، جيني إسبر، جمال سليمان، صفاء سلطان، وباسل الزارو، وآخرين، وهو من تأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق.

وتدور أحداثه في إطار تاريخي ما بين عامي 1513 و1516 بين دمشق والقاهرة عن صراع المماليك على الحكم ووصولهم له والتحكم بالمشهد السياسي ككل، ويتناول العمل خبايا القصر الحاكم في تلك الفترة.