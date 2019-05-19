موظف خاص لتوسيع الأحذية الملكية.. أغرب وظيفة بالقصر البريطاني!

متابعة بتجــــــــرد: تمتلك الملكة “إليزابيث” الثانية، ملكة بريطانيا، حاشية كبيرة داخل القصر الملكي، يتولون عشرات، وربما مئات، الوظائف لكن تبقى بعض هذه الأعمال هي الأغرب على الإطلاق.

ومن هذه الوظائف، تخصيص مجموعة من الخدم لارتداء الأحذية الملكية قبل الملكة، ليتسع الحذاء قليلا، ويصبح أكثر راحة، ومساعدتها لاحقا على انتعالها.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميرور” اليوم، أن صاحبة الجلالة، واحدة من أغنى النساء في العالم، لديها مجموعة واسعة من الموظفين الذين يديرون حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ويفتحون الأبوابها لها، ويديرون مذكراتها، ويعتنون بخيولها المحببة، ولكن كونها الملكة فإن لديها امتيازات عدة وأغربها هي مساعدتها على توسيع الحذاء.

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فعندما تفكر في الأمر، تقضي الملكة الكثير من الوقت على قدميها في المناسبات الرسمية، وهي تبلغ من العمر 93 عاما، لذلك ربما هي مهمة تحتاج إليها الملكة بالفعل.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “صنداي تايمز” عام 2012 ، قالت المصممة ستيوارت بارفين، التي حصلت على أمر التعيين الملكي لصاحبة الجلالة في عام 2007: “يجب أن تكون أحذيتها مريحة على الفور، لهذا فهناك شخص ما ينتعل الحذاء لتوسيعه، فلا يمكن للملكة أن تقول أنا غير مرتاحة، ولا أستطيع المشي بعد الآن، خلال مناسبة ملكية.