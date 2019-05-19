ألفت عمر: "ولد الغلابة" من أقوى الأعمال.. وهذا رأيها في برنامج رامز جلال!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة المصرية ألفت عمر عن استيائها الشديد بسبب الأزمة الأخيرة التي نشبت بين سمية الخشاب وطليقها أحمد سعد، وتطور الأمر إلى التراشق بالألفاظ ونشر الأسرار والفضائح على برامج السوشيال ميديا.

وقالت في لقاء خاص مع "فوشيا" إنها تعرّضت لنفس الأزمة التي مرّت بها سمية الخشاب منذ عامين دون أن يعلم أحد بهذا الموضوع ولم تفكر في الإعلان عن هذه المرحلة من حياتها.

وأضافت ألفت أنها لا تتابع هذا العام كل مسلسلات رمضان، ولكنها تشاهد "كلبش 3" و "ولد الغلابة" لاحمد السقا، الذي قدّم مشهدًا من أقوى وأعنف المشاهد في الدراما، وهو حرق "ضاحي".

وتابعت أنها من أشد المعجبين ببرنامج مقالب رامز جلال، مؤكدةً أنه يُضفي نوعًا من البهجة والكوميديا في رمضان، ولا تعتقد أن حلقات البرنامج هذا العام "فبركة".

Advertisements

وكشفت الفنانة المصرية ألفت عمر في فيديو "فوشيا" سرّ اختيارها لارتداء العباءة المغربية في شهر رمضان واختيارها للون "التركواز".