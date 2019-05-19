محمد إمام يبعث كلماتٍ مغلفةً بالحب والدعم لنجمات "هوجان".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نجح محمد إمام فى إثبات ذاته بثاني أعماله التلفزيونية، من خلال مسلسل "هوجان" الذى ينافس به فى رمضان 2019، ليفاجئ الجميع بإتقانه الدور الذى يجسّده، وهو ما لقي ردود فعل إيجابية مع أول 10 حلقات متتالية.

ومع استمرار عرض "هوجان"، لفت إمام أنظار جمهوره، بدعمه المستمر لنجوم المسلسل، وبالتحديد الفتيات اللواتي ظهرن معه فى نفس العمل، وذلك بعد نشر صورهن عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستغرام"، والتي نرصدها فى التقرير التالي.

كانت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، أول الفائزين بدعم "هوجان"، والذى نشر صورتها قائلًا: "من فترة طلبت منكم ترشحولي نجمة لبنانية تكون ضيفة شرف مسلسل هوجان.. ناس كتير من كل الوطن العربي رشحتلي نجمة لبنان داليدا خليل، وكانت فعلاً مناسبة جداً للدور فنانة جميلة وإنسانة أجمل واستمتعت بالشغل معاها، متحمس إن انتوا تشوفوا المشاهد اللي صورناها مع بعض".

فيما نشر إمام صورته برفقه الممثله ميرنا نور الدين التي جسّدت دور "وردة" خلال أحداث المسلسل، موضحًا أنه كان يتابعها منذ فترة كبيرة، معبرًا عن إعجابه بأدائها "بقالي فترة متابعها في المسلسلات، كل دور بتعمله كانت بتعجبني فيه، لحد ما فاجأتني بدور ليها في رمضان اللي فات وده اللي خلاني أرشحها في هوجان، حقيقي أبدعت في وردة بأدائها الجميل وطلتها القمر والناس كلها بتكلمني عليها، نجمة مصر القادمة ميرنا نور الدين".

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أمّا عن دور أسماء أبو اليزيد، التى جسّدت دور "نوجان"، وصفها محمد إمام بـ"الغول" قائلًا: "غول تمثيل، كاريزما نادرة، من أحلى الحاجات في مسلسل هوجان، بستمتع جداً وأنا بشتغل معاها، هتبقى من أهم الممثلات اللي جاءوا مصر نوجا أسماء أبو اليزيد".

وكانت آخر نجمات العمل الفائزين بدعمه هي الفنانة هاجر أحمد، التي جسّدت دور نور، قائلًا "وقت تحضير المسلسل عملنا مسابقة لاختيار وجه جديد تكون من بطلات هوجان، اتقدم حوالي 10 آلاف واحدة من الوطن العربي، صفوا على 50، وفي الآخر اختارنا هاجر أحمد من أحلى الممثلات اللي اشتغلت معاهم، بتفكرني بنجمات أوروبا، السنين اللي جاية بتاعتها، أستنوا تشوفوا اللي هيحصل مابين هوجان ونور".