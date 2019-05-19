هل يكون "حكايتي" بوابة العبور لياسمين صبري نحو البطولة المُطلَقة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حقّق مسلسل "حكايتي" الذي يعدُّ البطولة المُطلَقة الأولى للفنانة المصرية ياسمين صبري، نجاحًا مبدئيًا، خلال الحلقات الأولى من عرضه، وسط إشادات واسعة بدور الفنانة في المسلسل، من النقاد والجهات الرقابية أيضًا في مصر.

وتوقّع عددٌ من النقاد الفنيين، استمرار الفنانة ياسمين صبري في أداء البطولة المطلقة خلال السنوات المقبلة، بعدما أحدثت صدًى واسعًا في مسلسلها الجديد "حكايتي"، وأصبح حديث رواد التواصل الاجتماعي على مواقع السوشيال ميديا، متوقّعين أن تسير "صبري" على خطى بعض النجمات أمثال زينة ونيللي كريم وياسمين عبدالعزيز وغيرهم.

وساعد خلو مسلسل "حكايتي" من المخالفات والأخطاء الدرامية، على نجاح ياسمين صبري في أولى أعمالها الدرامية التي تُجسّد فيها البطولة المطلقة، بجانب مشاركة كبار النجوم.

وتقول الناقدة الفنية المصرية، ماجدة موريس، إنّ الفنانة ياسمين صبري أدّت دورًا مهمًا ومشوّقًا في مسلسلها "حكايتي"، التي تخوض بطولته المطلقة للمرة الأولى، متوقعة أن يكون هذا المسلسل هو بوابة البطولات المطلقة المقبلة لـ"صبري"، خاصةً بعد تحمُّس العديد من المشاهدين في انتظار حلقاته، مشيرةً إلى أن هذه الفنانة لم تَخف من البطولة المطلقة في الدراما، لخوضها البطولة في السينما، وتحملها المسؤولية وقتها.

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وأضافت موريس، لـ"فوشيا"، أن ياسمين صبري ودينا الشربيني أبرز النجمات الشباب اللاتي قدمنَ عروضًا مميزة في دراما رمضان، وسيستمران في تأدية هذه الأدوار خلال السنوات المقبلة، وأنهما سيستغلان هذا النجاح جيدًا في تقديم أدوار أخرى مختلفة وتكون أكثر تميّزا من العام الحالي، خاصةً أن مسلسل "حكايتي" كان غير مشوّق قبل عرضه، واختلفت الآراء بعد عرضه ورؤيته.

ومن جهته، قال الناقد الفني المصري طارق الشناوي، إن ياسمين صبري فنانة جميلة وتؤدي تمثيلًا رائعًا، إلا أنه لم يعجبه طريقة استخدامها المكياج، بجانب ظهور إجرائها لعمليات تجميل بشكل كبير على وجهها، مشيرًا إلى أنها شوّهت جمالها بعمليات تجميل مصطنعة، حقّقت لها نتائج عكسية، حسب وصفه.

وأضاف الشناوي، لـ"فوشيا"، أن مسلسل "حكايتي"، يُعد نقلة نوعية في حياة ياسمين صبري، سيجعلها تعبُر نحو البطولة المطلقة باستمرار، دون رجوع مرة أخرى للبطولة المشتركة التي تعودنا على رؤيتها فيها مثلما شاهدناها مع أحمد السقا في الحصان الأسود، وغيرها من الأدوار الدرامية السابقة لها.