10 نجوم بأكثر من وجه على الشاشة في مسلسلات رمضان 2019

يظل موسم الدراما الرمضانية أكثر المواسم الذي يسعى النجوم لتقديم أعمالهم خلاله، نظرًا لاجتماع الأسرة المصرية حول الشاشات لمتابعة الأعمال الفنية المختلفة والمتنوعة، ومع انطلاق موسم 2019، حرص عدد من الفنانين على أن يظهروا على جمهورهم بأكثر من وجه في أكثر من مسلسل، وفي كل عمل يظهر هؤلاء الفنانين بشخصيات مختلفة، وهو ما يتطلب أداء مميزا ومظهرا مختلفا بما يتناسب مع طبيعة كل عمل وكل شخصية يظهرون من خلالها.

والتقرير التالي يرصد هؤلاء الفنانين:

محمد ممدوح

يظهر الفنان محمد ممدوح في رمضان الجاري من خلال عملين، ويقدم فيهما شخصيات متباينة، فيظهر في مسلسل "ولد الغلابة" في شخصية ضاحي الكيال، وهو تاجر مخدرات يحاول الانتقام من أحمد السقا "عيسى الغانم" بسبب رفض زواجه من صفية "إنجي المقدم"، شقيقة عيسى، ويكون مصير ضاحي في الأخير القتل على يد السقا، أما الشخصية الثانية التي يطل بها ممدوح على جمهوره، فهي "الضابط طارق"، في مسلسل "قابيل"، وهو ضابط كُفء، يحاول فك لغز القضية الغامضة، ويعاني من مرض يجعله يعيش في عالم من الهلاوس السمعية والبصرية، ولقد أبدع ممدوح في تقديم الشخصيتين.

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آيتن عامر

تطل الفنانة آيتن عامر على جمهورها في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري بأربعة أوجه، فتشارك في مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفي خاطر بشخصية سلوى، وهي زوجة بطل العمل التي تحاول مساندته ومساعدته في مواجهة الأزمات المختلفة التي يعاني منها مع شقيقاته الأربعة وذلك في إطار كوميدي، وكذلك مسلسل "ابن أصول"، مع النجم حمادة هلال، وتظهر فيه بشخصية الزوجة الثانية لـ"ميشو" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان حمادة هلال، بعد أن كانت تعمل في إحدى شركاته بدور سكرتيرة وهي من أسرة متوسطة الدخل ولكنها تمر بعدة مواقف كوميدية في ظل التنافس النسائي على زوجها.

وتشارك آيتن في مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفي شعبان والذي يدور حول عائلة واحدة وهي عائلة أبو جبل والذي يتعرض للعديد من الأزمات تجعله يفقد السيطرة على نفسه ويقع في عدة مشكلات وغيرها من الأحداث، وفي مسلسل "شقة فيصل" مع كريم محمود عبد العزيز تقدم آيتن شخصية سكر الفتاة المرحة التي تضطرها الظروف للعيش مع شقيقتها الراقصة شربات.

كريم محمود عبد العزيز

يظهر الفنان كريم محمود عبد العزيز في الموسم الرمضاني الحالي بوجهين، الأول من خلال بطولة مسلسل "شقة فيصل"، الذي كان قد انتهى من تصويره منذ 3 أعوام ولكن تم عرضه في رمضان 2019، ويطل كريم على الجمهور أيضًا من خلال شخصية لطفي الحراق بمسلسل "هوجان" الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام.

سمير غانم

الفنان سمير غانم يظهر في رمضان هذا العام مع ابنتيه إيمي ودنيا، فيقدم مع دنيا شخصيات متنوعة في مسلسل "بدل الحدوتة 3"، ففي أحداث الحدوتة الأولى كان يؤدي والدها دور شخص نصاب يمكث في السجن لسنوات طوال، وفي الحدوتة الثانية يظهر بشخصية الحلواني الكومبارس، ووالد لهفة الشخصية التي سبق وأن قدمتها دنيا من قبل في مسلسل كامل عام 2015، ويظهر سمير غانم مع إيمي بشخصية "زكي طفطف".

إدوارد

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يطل الفنان إدوارد في رمضان الجاري على جمهوره من خلال مسلسلات عدة، فهو "صديق" في مسلسل "ولد الغلابة"، شقيق أحمد السقا ذو الشخصية الضعيفة، ويظهر أيضًا مع الفنان محمد رجب في مسلسل "علامة استفهام" بشخصية دكتور طارق علوان، بالإضافة إلى ظهوره بمسلسل "حكايتي"، مع ياسمين صبري.

محمود البزاوي

يظهر الفنان محمود البزاوي في ثلاثة أدوار متنوعة ومختلفة في رمضان هذا العام، فهو مع الفنان مصطفي شعبان في مسلسل "أبو جبل" بشخصية وجيه، الانتهازية، ومع الفنان محمد رجب في "علامة استفهام" بشخصية فؤاد الشواف، ويظهر أيضًا مع حسن الرداد في "الزوجة الـ18".

بيومي فؤاد

على عكس السنوات الماضية، لم يغزو بيومي فؤاد الشاشة بأعمال عدة كما اعتاد الجمهور، ولكنه يظهر فقط في ثلاثة أعمال، وهي "بدل الحدوتة 3"، و"سوبر ميرو"، مع الأختين دنيا وإيمي سمير غانم، و"الزوجة 18" لحسن الرداد، ويقدم بيومي في مسلسل دنيا، في الحدوتة الأولى شخصية علوي علاولة، مدير دنيا في شركة الاستشارات التي تعمل بها، وهو رجل عصبي لا يتحكم بأعصابه، وفي الحدوتة الثانية هو دكتور تنمية بشرية مزور لشهاداته.

محمد أنور

يطل نجم مسرح مصر الفنان محمد أنور على جمهوره في رمضان 2019، من خلال عملين، وهما "طلقة حظ" من بطولة زميله في مسرح مصر مصطفي خاطر، حيث يقدم شخصية عباس، والعمل الثاني هو مسلسل "البرنسيسة بيسة" بطولة مي عز الدين والذي يقدم من خلاله شخصية مأمون، كما يظهر أنور كضيف شرف في مسلسل "كلبش 3" في شخصية منصور.

هبة مجدي

تظهر الفنانة هبة مجدي في رمضان هذا العام من خلال عملين، الأول هو "طلقة حظ" والذي تقدم من خلاله شخصية أسماء، الشقيقة الكبرى للنجم مصطفي خاطر، وهي متزوجة وتعمل معلمة في إحدى المدارس الشعبية، وتُعطي دروسًا للطلاب للمساعدة في مصروفات منزلها، والثاني هو مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، والذي تظهر فيه بشخصية زينب، طليقة عيسى الغنام، الذي يقدمه السقا، وهي شخصية فتاة صعيدية عاشقة لأحمد السقا حتى بعد انفصالهما، وتحاول أن تعيد علاقتها به، وتتسبب غيرتها عليه في الكثير من المشكلات.

كريم عفيفي

يظهر كريم عفيفي في رمضان 2019 من خلال عملين دراميين، الأول هو "فكرة بمليون جنيه"، ويقدم من خلاله شخصية شاب كوميدي مستهتر يُدعى "ياسر معجزة"، ويشارك أيضًا بشخصية مختلفة تمامًا في مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، وهي شخصية حمزة شاب صعيدي شقيق السقا يقوم بقتل شقيقته ريم سامي بعدما تزوجت بدون علم عائلتها من محمد ممدوح "ضاحي الكيال".

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