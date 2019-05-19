"الأعلى للإعلام" يرصد 948 مخالفة ما بين إيحاءات جنسية وعنف في 18 مسلسلًا

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التقرير الرسمي الأول للجنة الدراما، والذي يتضمن تقييمًا للأعمال الدرامية التي عُرضت خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، في عدد من القنوات الفضائية، وتبيّن من التقرير رصد 948 مخالفة في 18 مسلسلاً، وقد حصل مسلسلان وهما "حكايتي" بطولة ياسمين صبري على "دي إم سي"، و"طلقة حظ" بطولة مصطفى خاطر على "سي بي سي" على أفضل عملين خاليين من أية مخالفات، بينما كان أكثر الأعمال حصوًلا على المخالفات "هوجان" بطولة محمد عادل إمام على قناة "الحياة".

وتبين من التقرير أن الألفاظ السوقية والإيحاءات الجنسية ومشاهد العنف أكثر المخالفات التي تم ارتكابها، وجاء ترتيب المسلسلات من حيث عدد المخالفات التي ارتكبتها ونوعها يتصدره هوجان "166 مخالفة" المعروض علي قناة الحياة بطولة محمد عادل إمام، بواقع 114 لفظا سوقيا و16 مشهد عنف، و2 إيحاءات جنسية و18 مشهد تدخين ومشهد شرب مخدرات ومخالفة لعدم احترام القانون و3 لمخالفة كود الطفل و7 لعدم احترام اللغة العربية.

مسلسل طلقة حظ، ثم الواد سيد الشحات "135 مخالفة" والمعروض على قناة دي إم سي بطولة أحمد فهمي، بواقع 86 لفظا سوقيا و7 إيحاءات جنسية و3 مخالفة كود الطفل و39 مخالفة لعدم احترام اللغة العربية.

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وبعده مسلسل مملكة الغجر "105 مخالفات" بطولة حورية فرغلي وفيفي عبده المعروض على قناة النهار، بواقع 88 "لفظا سوقيا ودونيا ومبتذلا"، و3 مشاهد عنف، ومشهد "إيحاءات جنسية" ومخالفة تتعلق بكود الطفل ومخالفتين " عدم احترام اللغة العربية و5 مخالفات "تشويه صورة المرأة" وأهلها" و5 مخالفات بعدم مراعاة الهوية المصرية والعربية.

ويليه مسلسل قابيل "89 مخالفة" والمعروضة على قناة إم بي سي مصر بطولة محمد ممدوح، بواقع 37 لفظا سوقيا و9 مشاهد عنف و4 ايحاءات جنسية و10 مشاهد تدخين و12 "عدم احترام القانون، ومخالفة تتعلق بتمجيد الجريمة، و8 عدم احترام اللغة العربية، و5 مخالفات لتشويه صورة المرأة.

يليه مسلسل حدوتة مرة " 67 مخالفة" المعروض على قناة القاهرة والناس بطولة غادة عبد الرازق، بواقع 35 مخالفة "ألفاظ سوقية ومتدنية ومبتذلة" و13 "تدخين" و7 "شرب الخمر" ومخالفة "مخدرات" و4 "عدم احترام القوانين" و2 "إيحاءات جنسية" و3 "عدم احترام اللغة العربية و2 تشويه صورة المراة وإهانتها.

ثم-"شقة فيصل" 64 مخالفة، والمعروض في قناة إم بي سي مصر بطولة كريم محمود عبد العزيز، بواقع 48 لفظا سوقيا ومخالفة تتعلق بالحض على الكراهية و6 إيحاءات جنسية و5 شرب خمر و2 مخدرات و2 تشويه صورة المرأة.

وكذلك مسلسل زي الشمس "62 مخالفة" والمعروض على قناة إم بي سي مصر بطولة دينا الشربيني، بواقع 26 لفظا سوقيا و4 إيحاءات جنسية ومثلها للتدخين و3 مخالفات عدم احترام القوانين و7 لمخالفة كود الطفل و13 لعدم احترام اللغة العربية ومخالفة لتشوية صورة المرأة ومثلها لشرب الخمر ومخالفتين لعدم احترام الهوية المصرية والعربية.

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أيضا ابن أصول "34 مخالفة" المعروض على قناة دي إم سي بطولة حمادة هلال، وبواقع 25 لفظا سوقيا، و2 ايحاءات جنسية، و4 عدم احترام اللغة العربية، ومخالفة لتشويه صورة المرأة، ومشهد شرب مخدرات.

وكذلك ولد الغلابة "31 مخالفة" والمعروض على قناة إم بي سي مصر بطولة أحمد السقا، بواقع 10 سباب وقذف، و14 لفظا سوقيا، ومشهد عنف وايحاءات جنسية 5 مخالفات لتشويه صورة المرأة، وبعده لمس أكتاف "29 مخالفة" بواقع 2 لفظ سوقي و5 مشاهد عنف ومشهد إيحاءات جنسية، و6 مشاهد تدخين و3 شرب خمر و6 مخدرات و2 عدم احترام القانون و2 عدم احترام اللغة العربية ومخالفة لتشويه صورة المرأة.

ومسلسل زلزال "22 مخالفة" المعروض على قناة دي إم سي بطولة محمد رمضان، بواقع 6 ألفاظ سوقية ومخالفتين للحض على الكراهية ومشهد عنف و5 إيحاءات جنسية ومشهدي تدخين ومشهد شرب مخدرات ومخالفة لتمجيد الجريمة ومثلها لتوظيف الدين سلبيا، ويليه البرنسيسة بيسة "22 مخالفة" المعروض على قناة الحياة بطولة مي عز الدين، بواقع 16 لفظا سوقيا و3 حض على الكراهية ومشهد عنف و2 لعدم احترام اللغة العربية.

ومسلسل الزوجة 18 "20 مخالفة"، والمعروض على قناة النهار بطولة حسن الرداد، بواقع 9 إيحاءات جنسية ومخالفة سب وقذف و6 ألفاظ سوقية و4 "تشويه صورة المرأة".

ومسلسل سوبر ميرو"18 مخالفة" بطولة ايمي سمير غانم والمعروض على قناة النهار، بواقع 17 "لفظا سوقيا" ومخالفة تتعلق بالتدخين، وبركة "18 مخالفة" المعروض علي قناة سي بي سي بطولة عمرو سعد، بواقع 5 ألفاظ سوقية و3 مشاهد عنف و2 إيحاءات جنسية و2 تدخين و3 عدم احترام القوانين و2 تمجيد الجريمة ومخالفة لعدم احترام اللغة العربية.

وبدل الحدوتة3 "14 مخالفة" المعروض على قناة سي بي سي بطولة دنيا سمير غانم، بواقع 7 ألفاظ سوقية و3 مشاهد عنف، ومخالفة لعدم احترام القوانين ومثلها لتشويه صورة المرأة وثالثة لمخالفة كود الطفل، وآخرهم فى الترتيب مسلسل لآخر نفس "10 مخالفات" المعروض على قناة الحياة بطولة ياسمين عبد العزيز، بواقع مشهدي عنف ومشهد إيحاءات جنسية و5 تدخين ومخالفة لكود الطفل ومثلها للغة العربية.

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