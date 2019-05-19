شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للسينما يقيم احتفالات شهر رمضان لذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المركز القومى للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، بشهر رمضان المبارك مع الأطفال ذوى القدرات الخاصة، وذلك بمركز طلعت حرب الثقافى خلال فعاليات نادى سينما ذوى القدرات الخاصة. Advertisements وتم عرض كل من فيلم "ديالوج" للمخرجة إنجى محمود، وفيلم "ميكروباص" للمخرج بهاء عبد الوهاب، وفيلم "الحمل" للمخرج خالد عبد العليم. وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارتها شاهندة محمد على للنقاش مع الأطفال حول فضائل الشهر الكريم، وما يحمله لنا من خير وبركات. وعقب الندوة وعروض الأفلام أقيمت ورش رسوم أشرف عليها كل من أسامة أبو زيد، والدكتورة لمياء رجائى، وتم خلالها إنتاج مجموعة من الرسوم المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

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