شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد صالح يساعد مصطفى شعبان للعثور على المتسبب بحريق شقته فى "أبو جبل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ الفنان مصطفى شعبان، خلال أحداث مسلسل "أبو جبل" وتحديدا بعد الحلقة الـ20، لـ"مينا" الذى يجسده الفنان الشاب محمد صالح، وهو ابن صديق مقرب له، ويساعده خلال الحلقات الأخيرة فى العثور على "مانجا" الذى نسخ مفاتيح شقته للفتاة التى أحرقتها، ويظل معه حتى العثور على هذه الفتاة، خاصة أنه يرأس عددا من الرجال ويحمل الأسلحة خلال ظهوره بالمسلسل.

مسلسل "أبو جبل" يعرض على حصريا على قناة ONE، ويشارك فى بطولته بجانب مصطفى شعبان ودياب وحسن حسنى، كل من نجلاء بدر، ومريم حسن، ودياب، وعائشة بن أحمد، ورشا بن معاوية، ومحمود البزاوي، ومحمد على رزق، وغفران محمد، وأحمد خالد صالح وغيرهم، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.





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