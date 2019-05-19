شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مهرجان كان يمنح آلان ديلون السعفة الذهبية الشرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ72 النجم العالمى المخضرم آلان ديلون جائزة " Palme d’or d’Honneur "، "السعفة الذهبية" وهى الجائزة الشرفية التى منحها المهرجان له تكريما لمسيرته الفنية الممتدة.

واستلم ديلون التكريم وسط عاصفة من التصفيق، وظهرت على المسرح إلى جواره ابنته أنوشكا ديلون، والتى حرص على تقبيل كتفها امتنانا لوجودها إلى جاوره.

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مهرجان كان السينمائى تستمر فعالياته حتى 25 مايو الحالى وتتكون لجنة تحكيم المهرجان برئاسة المخرج المكسيكى أليخاندرو جونزاليز إيناريتو مع أربع نساء، وأربعة رجال من أربع قارات من سبع جنسيات مختلفة، حيث تضم لجنة التحكيم النجمة الأمريكية آل فانينج والممثلة ميمونة نداى من بوركينا فاسو، والمخرجة والمؤلفة الأمريكية كيلى ريتشارد، كما تضم لجنة التحكيم المخرجة الإيطالية Alice Rohrwacher، والكاتب والمخرج الفرنسى انكى بلال والفرنسى روبين كامبيو، ويورجوس لانثيموس من اليونان وباوى بوليكوفسكى من بولندا.

أما لجنة تحكيم فئة "Certain Regard" تضم ثلاث نساء ورجلين، حيث تترأس لجنة التحكيم المخرجة اللبنانية نادين لبكى، وتضم اللجنة كل من الممثلة الفرنسية مارينا فوا، والمنتجة الألمانية نورهان سيكيرسى بورست، إضافة إلى ليساندرو ألونسو من الأرجنتين، والمخرج البلجيكى لوكاس دونت.