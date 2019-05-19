شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. "مش بس مادونا".. صفعة على وجه إسرائيل بمسابقة يوروفيجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت إسرائيل صفعة على وجهها من النجمة العالمية مادونا التي رفعت علم فلسطين أثناء أداء أغنيتها "مستقبل" بمصاحبة مغني الراب كويفو، وذلك خلال مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجين" التي نظمت في تل أبيب، حيث ظهر علم فلسطين وعلم إسرائيل على ظهر اثنين من الراقصين في اشارة لضرورة إرساء حالة من السلام بين الإثنين.

Advertisements

أثار ذلك الفعل العديد من ردود الأفعال على مستوى إدارة المسابقة التي أكدت أن هذا الأمر لم يكن متفقًا عليه وأن المسابقة ليس لها علاقة بالسياسة، إلا أن مادونا قذفت الحجر في الماء الراكد وغادرت.

تباينت ردود الأفعال على تصرف مادونا على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن مادونا لاقت دعمًا كبيرًا من جمهورها ومحبيها.

ليست مادونا فقط هي من قامت بالسماح لعلم فلسطين بالظهور في البرنامج بل أن فريق Hatari هو أيضًا رفع علم فلسطين بينما قام مغني الفرقة كليمنس هانيجان برفع علامة النصر أمام الكاميرات وهو ما أثار ردود أفعال قوية خاصة وأن موقع الديلي ميل أشار إلى أن الفرق قد يواجه عقوبات خاصة وأن لبرنامج غير مسموح فيه بتدوال الإشارات السياسية أو إخراجه من مسابقة إلى ساحة سياسية.