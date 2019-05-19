الحلفاوي عن مباراة الزمالك: نتيجة مريحة بإذن الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة رد بها على سؤال أحد متابعيه حول توقعاته لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي.

كتب الحلفاوي: "التوقعات ربما تكون أقرب للواقع قبل ماتش الإياب، اليوم أمنيات لا توقعات.. نتيجة مريحة بإذن الله".

يلتقى الزمالك نهضة بركان في الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المغرب. ​