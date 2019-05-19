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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة رد بها على سؤال أحد متابعيه حول توقعاته لنهائي كأس الاتحاد الإفريقي بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي.
كتب الحلفاوي: "التوقعات ربما تكون أقرب للواقع قبل ماتش الإياب، اليوم أمنيات لا توقعات.. نتيجة مريحة بإذن الله".
يلتقى الزمالك نهضة بركان في الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت المغرب.
كانت هذه تفاصيل خبر الحلفاوي عن مباراة الزمالك: نتيجة مريحة بإذن الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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