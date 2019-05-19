هذا ما قاله مجدي الهواري عن محور روض الفرج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر المخرج والمنتج مجدي الهواري، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، صورة رجل وزوجته أعلى محور روض الفرج.
كتب الهواري: "يا محور روض فرج الله، عجيب أمركم أيها المصريون، ببساطتكم عظماء تتمسحون وتتلكئون للسعادة وكفاية بقى أحسن نحسدكم على البساطة، شوط لن تراه في العالم".
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي محور روض الفرج وكوبري "تحيا مصر" المُلجم، صباح الأربعاء الماضي. ويمثل المحور شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولاً إلى محافظة مطروح في أقصى شمال غرب مصر.
وستنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.
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