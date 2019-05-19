إنجي المقدم تطرد أحمد السقا من منزله في "ولد الغلابة"

تبدأ الحلقة ١٤ من مسلسل ولد الغلابة، بعدم كتابة عزت أي ميراث لفرح، وهنا تنهار فرح وعيسى لأن عبد القادر إذا علم ذلك سوف يبلغ عنهم الشرطة ويتم إعدامهم.

يتصل عيد شقيق عبد القادر بفرح وعيسى، ليخبرهما أنه يعلم أنها لم تأخذ شئ من ميراث زوجها وسوف يخبر أخيه بذلك، وتفكر فرح هنا في خطة لجلب الأموال وهى بيع بضاعة الممنوعات الموجودة في مخزن عزت السري ولا يعلم أحد مكانها غير

فرح، ويوافق عيسى على ذلك فلا يوجد حل غير ذلك، وبلغ عيد أخيه عبد القادر لكي يصبر ولا يعترف عليهم.

تطرد سرية زوجة عزت الأولى فرح وتلقي بملابسها خارج المنزل وتأخذ منها مفاتيح العربية، ويقف أخيها رشوان معها لكي يعرف مكان المخزن ولكنه تصيح في وجهه وتمشي، يعثر عيسى على مكان لها لكي تقيم فيه الأيام القليلة المتبقية

لكي تسافر بعدها الى والدها في القاهرة.

تعثر صفية داخل أشياء عيسى على وصلات أمانة له ضد ضاحي، وتأخذها وتقدمها للشرطة كدليل على انه من قتل ضاحي، وبالفعل يحقق الظابط مع عيسى ولكنه يخرج منها لأنه لا يوجد دليل ضده، بعدها يذهب الى منزله ويمضي على أنه أخذ حقه من اخواته ويتركه ولكنه يطلب منهم أن يوقفوا محامي لأخيهم حمزة ولا يريد منهم أموال.

يذهب للشقة التي توجد بها فرح ولكن صاحبها يخبره أنها قامت بأخذ أشيائها وغادرت، وهنا يستغرب عيسى ويتصل بها ويلاقي تليفونها المحمول مغلق، وتنتهي الحلقة على ذلك.