بالصور.. بسمة وهبة تحتفل بنجاح "حكايات لطيفة" وشيخ الحارة " بحضور نجوم الفن والاعلام

احتفلت الإعلامية بسمة وهبة، بنجاح الموسم الثالث من برنامج " شيخ الحارة " الذى تقدمه عبر قناة القاهرة والناس وحقق نسب مشاهدة عالية منذ بدء عرضه في رمضان بالاضافه الي الاحتفال بنجاح برنامج " حكايات لطيفة " الذي تقدمه الفنانة لطيفه علي قناة دى ام سي وذلك بحضور كوكبة من الفنانيين والشخصيات العامة .

وكان على رأس الحضور الفنانة لوسي والاعلاميه ريهام سعيد، والمطربه لطيفة،

إلهام شاهين، المنتج مدحت العدل، مصمم الأزياء هاني البحيري والفنان ماجد المصرى وسيدة الأعمال عواطف سراج الدين و الفنان خالد ذكي الي جانب الاعلامي تامر امين ووائل الابراشي والاعلامية جيهان منصور و سالي عبد السلام والكاتبة اللبنانية نضال الاحمديه .

يذكر أن الإعلامية بسمة وهبة تقدم خلال شهر رمضان برنامج "شيخ الحارة" هو

برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة فى الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل فى حياة ضيوفها.

وكانت اولي حلقات البرنامج قد حققا نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي . والتى استضافت فيهم الراقصه دينا والنجم احمد ادم وايتن عامر وأحمد سعد وابراهيم سعيد والمحامي سمير صبرى وسمية الخشاب وهو ما أدى إلي زيادة نسب المشاهدة علي قناة القاهرة والناس.

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