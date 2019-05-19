: عودة الضوابط للإذاعة

أكد محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، أنه لابد من عودة كافة الضوابط التى نشأنا عليها فى العمل الإذاعى، لعل فى مقدمتها عدم إذاعة أى مسلسل عبر الأثير لم يحصل المشاركون فيه على تصريح من نقابة الممثلين، ومخالفة ذلك يعرضنا لعقوبات قانونية..

وأضاف نوار: لنفس هذا السبب أوقفنا بعض البرامج الدرامية لعل من أبرزها «أغرب القضايا».

ومن ناحية أخرى صرح رئيس الإذاعة بأننا لن نذيع أى أغنية مهداة إلا بعد موافقة لجنة متخصصة فى الإذاعة

وذلك مهما كان اسم المطرب أو المطربة، لأن ذلك من بديهيات العمل الإذاعى، ولابد من تفعيل اللجان ومعهد التدريب الإذاعى وإدارة المتابعة، حتى تعود الإذاعة بإذن الله لسابق عهدها، وبإذن الله سيشعر المستمع بالتطوير عقب انتهاء الشهر الكريم.

وأضاف نوار: انتهت اللجنة المكلفة بتطوير إذاعة القرآن الكريم من عملها وسيبدأ تنفيذ توصيات اللجنة على الفور.