«زودياك».. يعيد أحمد خالد توفيق للمنافسة الرمضانية بقوة

ضمن الأعمال التى لفتت الانتباه بشكل كبير خلال المنافسة الرمضانية مسلسل «زودياك» وهو العمل المأخوذ عن سلسلة مثيرة من الجرائم الغامضة المبنية على المجموعة القصصية «حظك اليوم» التى تُعتبر من أكثر المؤلفات مبيعاً للكاتب المصرى الشهير الراحل د. أحمد خالد توفيق، المعروف برائد أدب المغامرة والرعب العربى. الحلقات الأولى للمسلسل جذبت المشاهدين وتعلق به رواد أحمد خالد توفيق من جيل الشباب، رغم أنه يعتمد على وجوه جديدة كلها، لكن القصة المثيرة للجدل المبنية على التشويق والإثارة والانتقام وحادثة القتل التى بدأت به، استطاعت أن تجذب قطاعا كبيرا جداً من الشباب خاصة أن إخراجه اعتمد على التشويق منذ أول لحظة.

مسلسل «زودياك» بطولة أسماء أبواليزيد ومى الغيطى وأحمد خالد صالح وهند عبدالحليم وخالد أنور.

ويتتبع «زودياك»، ومعنى اسمه «دائرة الأبراج الفلكية» تفاصيل حياة مجموعة من الطلاب الجامعيين الذين يواجهون

لعنة تسلب حياة من حولهم، وتتبع اللعنة نمطاً يحدّده برج الضحية، وضع سيناريو المسلسل فريق كتابة بقيادة محمد المعتصم ويتضمن الفريق كلا من منة إكرام ومحمد هشام عبية وعمر خالد وراوية عبدالله، وهو من إخراج محمود كامل، ومن إنتاج «فيلم كلينك» بالتعاون مع شركة «الماسة للإنتاج الفنى».

محمد حفظى منتج العمل، قال: إن شركته تسعى جاهدة، فى إطار كونها واحدة من شركات الإنتاج البارزة فى المنطقة، لابتكار أعمال مرئية فريدة، ما يجعلنا نتطلع إلى العمل مع الفريق الإبداعى الرائع الذى تمّ جمعه لبناء هذه القصة المثيرة ووضعها فى عمل درامى متكامل كفيل بإمتاع الجمهور.

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من جانبها قالت أسماء أبواليزيد: إن العمل الحمد لله حقق ردود فعل قوية فى

أول أيام عرضه، وهو ما طمأنها كثيراً للعمل، وقالت: إن إعجاب الجمهور بالرواية عند طرحه على المنصة، طمأنها أن العمل سينجح، خاصة أن الاعتماد بشكل أساسى يكون على الموضوع.

وأكدت مى الغيطى، أنها شعرت أن الجمهور اندمج فى الأحداث منذ اللحظة الأولى وقد استطاعت الحلقة الأولى أن تجعلهم يضحكون، رغم أنه عمل يعتمد على التشويق والإثارة ولذلك العمل استطاع أن يجذب كل هذا الجمهور.

وقال أحمد خالد صالح: إنه سعيد وفخور بردود الأفعال على الحلقة الأولى التى عرضت سينمائياً وطمأنته لتحقيق العمل لنجاح فى عرضه التليفزيونى، مؤكداً أنه تلقى الكثير من الآراء الإيجابية من فنانين كبار مثل خالد الصاوى على الدور، معلقاً: «المفروض أخد الكلام ده وأمشى واروح خلاص».

كشف خالد أنور، أنهم بذلوا مجهوداً كبيراً فى التصوير، مؤكداً أن الجميع تنبأ بأنه سيكون عملًا قويًا، كما عبرت إنجى أبوزيد عن سعادتها بردود الأفعال على دورها نظرًا لأنها المرة الأولى التى تقدم فيها دور شر، واصفة دورها بأنه مفاجأة، فيما وصف أحمد طلعت العمل بأنه مختلف، متابعًا: «ربنا يستر والناس متكرهنيش بسبب الدور».