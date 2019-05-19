أداء ريم فى «قمر هادى» يذهل الجمهور.. ووالدتها: رءوف عبدالعزيز منحها فرصة عمرها

اعتدنا أن يشهد موسم دراما رمضان من كل عام ظهور موهبة تمثيلية جديدة من الأطفال، بعضها من يجد ضالته ويستكمل مشواره الفنى بمفرده، وبعضها تأخذه الحياة من الأضواء حتى يخفت نجمه، وتعتبر الطفلة ريم عبدالقادر من المواهب الفنية التى أبدعت فى الموسم الرمضانى الماضى، وحافظت على نجاحها هذا العام من خلال أدائها الذى يسبق سنها، فى تجسيد شخصية فيروز نجلة الفنان هانى سلامة فى مسلسل «قمر هادى».

نجح مخرج العمل رءوف عبدالعزيز فى تفريغ الشحنات الفنية الموجودة بداخل ريم، فنجحت فى المزج بين عدة انفعالات فى المشهد الواحد لحظة فرحتها بقربها من والدها خوفها منه بعد أن ينقلب عليها، ونالت على دورها العديد من الإشادات الإيجابية.

ومن جانبها، أعربت غادة والدة ريم عبدالقادر، عن

سعادتها الغامرة بردود الأفعال التى وصلت اليهم خاصة بعد ما قدمت ر يم مشهداً صادماً أحدث جدلاً كبيراً بمواقع التواصل الاجتماعى وألقى الضوء على العديد من المشاكل التى يعانى منها الأطفال مشيرة الى أن ردود الأفعال فاقت كل توقعاتهم بكثير مرجعة الفضل فى ذك للمخرج رءوف عبدالعزيز الذى قدمها للمخرج.

دون ترشيحها للدور قالت والدة ريم: المخرج رءوف عبدالعزيز أعجب بأدائها فى مسلسل «سك على أخواتك» الذى عرض فى رمضان الماضى، ورشحها لتجسيد شخصية «فيروز» فى العمل.

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وتابعت: فور بدء التصوير كان المخرج دائماً بمثابة الأب بالنسبة لها وكانت محل اهتمام كبير منه حيث إنه أثناء تصوير

كل مشهدك أن يجلس معها ويقوم بنفسه بتنفيذه حتى يخرج بالشكل الأمثل الذى شاهده الجمهور.. مشيرة إلى أن المخرج رءوف عبدالعزيز يعد من المخرجين الذين لديهم رؤية مميزة للممثلين خاصة أنه قدم «ريم» لأول مرة فى نوعية جديدة من الأدوار التراجيديا المؤثرة والمعقدة نفسياً والمركبة وهذا ما جعلها تظهر موهبتها الفنية.

وأكدت أن ريم تتمتع بموهبة فنية كبيرة، مشيرة الى أنها فخورة بالعمل مع مخرج مبدع كرؤوف عبدالعزيز وتدين له بالفضل فى تحمسه لها لخوضها هذه المنطقة الغريبة عليها تماماً وأخرى منها جانب آخر مختلف عنها.

وبعد مسلسل «قمر هادى» التعاون الثالث الذى يجمع هانى سلامة برءوف عبدالعزير بعد ما تعاونا سوياً فى مسلسلى «فوق السحاب» و«طاقة نور».

المسلسل تأليف إسلام حافظ وإخراج رءوف عبدالعزيز وإنتاج سينرجى وبطولة هانى سلامة ويسرا اللوزى وداليا مصطفى ومحسن محيى الدين ورشدى الشامى ونورهان ومريم حسن وهادى الجيار وحمزة العيلى وهاجر عفيفى وآية سماحة وهايدى رفعت وكريم سرور، وآخرون.