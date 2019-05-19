بالفيديو.. براءة ياسمين عبدالعزيز من قتل لواء شرطة في لآخر نفس

تبدأ الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبدالعزيز,، باكتشاف "سليم" أن "نهى" شقيقته وراء محاولات قتله, ورجوع "يونس" لبيته و بمجرد رجوعه يتم القبض على "سلمى".

تدور أحداث الحلقة حول رجوع "يونس" لبيته، والقبض على قاتل لواء الشرطة، و"أدهم" يطمئن "سلمى" بأن سيتم غلق القضية و براءتها بعد أن تم القبض على القاتل الحقيقي.

Advertisements

تنتهي الحلقة الرابعة عشر من "لآخر نفس" بهروب "ياسر" من معسكر تدريب الجماعة الإرهابية بعد اعتراف "عبدالرحمن" أحد أفراد الجماعة له بقرار أمير الجماعة باستباحة قتله، والإفراج عن "سلمى" من سرايا النيابة ورجوعها للبيت وسط أطفالها وعائلتها.