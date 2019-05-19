إيناس عبدالدايم تصدر قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري لدورته الـ12

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس المجلس الأعلي للثقافة قرارًا وزاريًّا رقم 323 لسنة 2019 والخاص بتشكيل اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر والتي تتكون من 13 عضوًّا هم الفنان القدير أحمد عبدالعزيز (رئيسًا للمهرجان) وعضوية كل من الفنانة عزة لبيب والكاتب والناقد محمد بهجت والفنانة فاطمة محمد علي والمخرج أحمد محمد السيد والناقدة رنا عبدالقوي والمنتج هشام سليمان. والكاتب والناقد محمد بهجت والفنانة فاطمة محمد علي والمخرج أحمد محمد السيد والناقدة رنا عبدالقوي والمنتج هشام سليمان. بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرا للمهرجان) والدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه في شهر يوليو المقبل.

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