فيلم" في ذكري" In Memory of للمخرج الشاب رامي علام هو الفيلم الوحيد المصري والعربي والأفريقي الذي تم اختيارة بالمسابقة الرسمية في مهرجان AVIFF Cannes Art Film Festival أي مهرجان الفنالسينمائي بمدينة كان وهو مهرجان مخصص للأفلام القصيرة التجريبية وفعالياته متزامنة مع مهرجان كان المرموق في فرنسا.
تخرج المخرج من الجامعة الأمريكية وصنع أفلام تم
فيلمه الجديد يجسد لمحات من حياة شخصية تمر أمام عينيه في الثواني الأخيرة قبل وفاته. سيعرض الفيلم يوم ٢٤ مايو لينافس مع أفلام من كل أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر "في ذكرى" لـ رامي علام بمهرجان AVIFF Cannes لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.