"في ذكرى" لـ رامي علام بمهرجان AVIFF Cannes

فيلم" في ذكري" In Memory of للمخرج الشاب رامي علام هو الفيلم الوحيد المصري والعربي والأفريقي الذي تم اختيارة بالمسابقة الرسمية في مهرجان AVIFF Cannes Art Film Festival أي مهرجان الفن

السينمائي بمدينة كان وهو مهرجان مخصص للأفلام القصيرة التجريبية وفعالياته متزامنة مع مهرجان كان المرموق في فرنسا.

تخرج المخرج من الجامعة الأمريكية وصنع أفلام تم

انتاجها ذاتياً شاركت في مهرجانات دولية سابقا مثل مهرجان الدوحة السينمائي ومهرجان ٤٨ ساعة بهوليوود.

فيلمه الجديد يجسد لمحات من حياة شخصية تمر أمام عينيه في الثواني الأخيرة قبل وفاته. سيعرض الفيلم يوم ٢٤ مايو لينافس مع أفلام من كل أنحاء العالم.