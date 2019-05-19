كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص أحداث الحلقة الرابعة عشر من "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" انتحال إقبال شخصية تؤامها سبيكة، بعدما أعلنت للطبيب أن من توفيت هي إقبال، وذلك بعد حادث السير الذي تعرضت له كلتاهما أمام السينما في الحلقة السابقة.

وحاولت الممثلة زيزينيا الدفاع عن نفسها بعدما شكت أن من اقتحم منزلها حرامي، فحملت فازة وحاولت ضربه، ليتضح أنه زوجها ناصر، وبعدها حاولت إسعافه وأدخلته المستشفى، وطالبته بالعودة للمنزل، ووعدته بمساعدته على المذاكرة واجتياز امتحاناته.

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وألقت الشرطة المصرية القبض على عدنان ضمن أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، وذلك بتهمة الانتماء لتنظيم شيوعي، وذلك بعدما عقد قرآنه على لولوة، خوفًا من تهديد الشرطة له بها.

وانتهت أحداث الحلقة بعودة والد سبيكة وإقبال للقاهرة، لإعادة جثمان إقبال للكويت، ولكنه اكتشف الأمر، وعرف أن من توفيت هي سبيكة، ولكن إقبال طلبت منه تركها في مصر وعدم فضح الأمر.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.