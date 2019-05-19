كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على خالد الشاعر بعد زواجه من نور الشيخ في "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الشرطة المصرية القبض على عدنان ضمن أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، وذلك بتهمة الانتماء لتنظيم شيوعي، وذلك بعدما عقد قرآنه على لولوة، خوفًا من تهديد الشرطة له بها.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.