رانيا منصور تضرب مهند الحمدي خطأً في "دفعة القاهرة"

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شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" محاولة الممثلة زيزينيا الدفاع عن نفسها بعدما شكت أن من اقتحم منزلها حرامي، فحملت فازة وحاولت ضربه، ليتضح أنه زوجها ناصر، وبعدها حاولت إسعافه وأدخلته المستشفى، وطالبته بالعودة للمنزل، ووعدته بمساعدته على المذاكرة واجتياز امتحاناته.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري

حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.