كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نور الغندور تنتحل شخصية شقيقتها بعد مقتلها في "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" إعلان مقتل إقبال، ونجاة سبيكة، بعد حادث السير الذي تعرضت له كلتاهما أمام السينما في الحلقة السابقة.
واتضح خلال الأحداث أن من توفيت بحق هي سبيكة، واختارت شقيقتها التؤام انتحال شخصيتها وإعلان وفاتها هي أمام الجميع.
"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.