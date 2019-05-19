كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نور الغندور تنتحل شخصية شقيقتها بعد مقتلها في "دفعة القاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" إعلان مقتل إقبال، ونجاة سبيكة، بعد حادث السير الذي تعرضت له كلتاهما أمام السينما في الحلقة السابقة.

واتضح خلال الأحداث أن من توفيت بحق هي سبيكة، واختارت شقيقتها التؤام انتحال شخصيتها وإعلان وفاتها هي أمام الجميع.