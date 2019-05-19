كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل أبو جبل الحلقة 13 تتصدر تريند جوجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان، من تصدر تريندات موقع جوجل، عقب أحداث الحلقة الثالثة عشر التى شدت أحداث ساخنة، ليتربع على عرش المركز الأول بين دراما السباق الرمضانى الحالى على مستوى مصر.

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المسلسل الذى يعود خلاله شعبان لارتداء عباءة "الصدمات الدرامية" للعام الثانى على التوالى، بمشاركة النجوم عائشة بن أحمد ودياب ونجلاء بدر، بجانب مريم حسن، محمود البزاوي، محمد على رزق، غفران محمد، رشا بن معاوية، ناهد رشدى، وأنعام الجريتلي، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، إنتاج شركة "سينرجى".