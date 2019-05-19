كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حلا شيحا عن محمد رمضان: "كداب بس عسل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "زلزال"، تغزل "صافية" حلا شيحة، في "محمد حربي" محمد رمضان، قائلة: "كداب بس عسل"، وذلك بعد وقوعها في حبه وتحقيق منامها الذي اعتبرته بشرى بزواجها منه، ثم رؤيته في الواقع وتطور العلاقة بينهما.

يقف "محمد حربي" بجانب "صافية" ووالدتها بعد وفاة والدها "محرم"، وفي الوقت نفسه يتعرض للظلم من "خليل السواح" ماجد المصري، بمنعه من دخول منطقته "العياط"، فيبحث عن مكان ليسكن فيه، ويحاول إقناع صاحب "قهوة" ليتركه ينام بداخلها في مقابل ترتيبها حتى الصباح.