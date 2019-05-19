كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد فهمي يخطط لخطف بيومي فؤاد في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" نجاح الكائن الفضائي باسل في إنقاذ زوجته سماح، بعدما استعان بالإذاعي خالد عليش في برنامجه "في الكنافة"، وبعدها وقعت "ريتاج" في قبضة الرجال ذو البذلات السوداء، ليتعقبها عبر الأيفون، ويحررها سيد وباسل ومعها سماح.

وبعد تحرير سماح وريتاج، تعرض "باسل" للإصابة ولكنه نجا منها، ليعود بعدها مع زوجته إلى المريخ من جديد، وأنقذ سيد شقيقه فخر بعدما ألقى القبض عليه بعد الاشتباه في كونه فضائيًا.

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وانتهت الحلقة باجتماع سيد وريتاج وفخر للتفكير في ممثل يخطفونه للإستيلاء على أمواله، ليستقروا في النهاية على بيومي فؤاد.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.