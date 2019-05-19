كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هكذا سخر أحمد فهمي من ثروة بيومي فؤاد في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر الفنان أحمد فهمي خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات" من كثرة ظهور الفنان بيومي فؤاد في التلفزيون، ومشاركته في العديد من الأعمال الفنية، لافتًا إلى أن أحدث إحصائية لأغنياء العالم حل فيها في المركز الخامس قبل بيل جيتس.

وأضاف "فهمي" أن مذيعة سألت بيومي من قبل عن حجم ثروته، فقال لها قبل إلقاء الإيفيه أم بعده.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.