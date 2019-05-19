كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن يسخران من أحمد فهمي في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر كل من هنا الزاهد ومحمد عبدالرحمن من زميلهما في مسلسل "الواد سيد الشحات" أحمد فهمي، حيث أكدت هنا الزاهد أنها لا تحب الفنان كريم فهمي ولا شقيقه أحمد، بدوره، أشار محمد عبدالرحمن إلى أن دمه ثقيل ولا يحبه، ليرد عليهما أحمد فهمي مطالبًا أياهما بألا يعملا معه مادام لا يحبونه.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.