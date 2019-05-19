كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد عليش ضيف الحلقة الرابعة عشر من "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حل الإذاعي والفنان خالد عليش ضيف شرف الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات"، حيث ظهر بشخصيته الحقيقية، من خلال تقديم برنامجه الإذاعي "في الكنافة"، والذي حاول من خلاله مساعدة كائن فضائي في استعادته زوجته التي وقعت في قبضة الرجال ذو البذلات السوداء.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.