كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هنا الزاهد تقع في قبضة الرجال ذو البذلات السوداء بـ "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت ريتاج في قبضة الرجال ذو البذلات السوداء في الحلقة الرابعة من مسلسل "الواد سيد الشحات"، وذلك من خلال خطة وضعها الكائن الفضائي باسل، لاستعادة زوجته المحبوسة عبر تتبع مكانها من خلال خاصية find my iPhone.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.