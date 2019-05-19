فن ومشاهير

رونالدو يتسلم جائزة أفضل لاعب في إيطاليا

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سارة سرحان 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأحد 19 مايو 2019 09:56 مساءً - تسلم نجم الكرة البرتغالية، ، اليوم الأحد، جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إيطاليا (MVP)، وذلك في أول موسم له مع يوفنتوس بطل الكالتشيو.

واحتفل الدون رونالدو بجائزة أفضل لاعب قبيل مباراة فريقه أمام ضيفه أتلانتا، التي بدأت في هذه اللحظات، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 34 قبل الأخيرة من الدوري.

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