كتب امير فتحي في الأحد 19 مايو 2019 09:56 مساءً - تسلم نجم الكرة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، اليوم الأحد، جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إيطاليا (MVP)، وذلك في أول موسم له مع يوفنتوس بطل الكالتشيو.
واحتفل الدون رونالدو بجائزة أفضل لاعب قبيل مباراة فريقه أمام ضيفه أتلانتا، التي بدأت في هذه اللحظات، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 34 قبل الأخيرة من الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يتسلم جائزة أفضل لاعب في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.