أمير كرارة ينتهى من «كلبش 3»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ينتهى النجم المصري أمير كرارة، من تصوير مسلسل “كلبش3”، يوم الثلاثاء 21 مايو، فى الديكور الخاص به، حيث يتبقى له عدد من المشاهد الخارجية فى مدينة الإنتاج الإعلامى وديكور كافية وشوارع مع المخرج بيتر ميمي الذى يقوم بمعاينتها حالياً، كما يواصل فى مونتاج ومكساج الحلقات المتبقية لتسليمها للجهة المنتجة من العمل.

وجاء النجم أمير كرارة الأكثر بحثاً على الموقع العالمى “جوجل”، وذلك لما تشهده الحلقات من أحداث مثيرة وتشويقية للغاية، كما تصدر الترند بعد عرض كل حلقة مباشرة على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”، ومازال الأعلى فى قائمة الترندات حتى الآن.

ويشارك في بطولة مسلسل “كلبش 3”، أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، سارة عادل، أشرف مصيلحى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.