سامية الطرابلسي: تعاطفتُ مع سمية الخشاب وأحمد سعد.. وهذا رأيي في برامج المقالب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة التونسية سامية الطربلسي، عن رأيها في المشكلة التي حدثت بين الفنانة المصرية سمية الخشاب وطليقها أحمد سعد، والتي أثارت جدلاً كبيرًا بسبب الاتهامات المتبادلة بينهما على مواقع السوشيال ميديا.

وقالت الطرابلسي في لقاء خاص مع "فوشيا" إن الجمهور دائمًا متعطش للأخبار الشخصية للفنانين وأسرار حياتهم الخاصة، ولذلك أخذ الموضوع كل هذا الحجم في شهر رمضان.

وأضافت أنها تعاطفت مع الفنان أحمد سعد عندما ظهر بمفرده في برنامج "شيخ الحارة" وتعاطفت أيضًا مع سمية الخشاب بعد عرض حلقتها، مشيرةً إلى أنها لم تتابع بشكل جيد كل مسلسلات رمضان ولكنها تتابع مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، و"كلبش" للفنان أمير كرارة.

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وتحدّثت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي في فيديو "فوشيا" عن رأيها في برامج مقالب الفنانين وهل هناك فبركة لبعض هذه الحلقات أم لا.