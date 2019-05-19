التلعثم والكلام غير المفهوم تأشيرة دخول الفنانين إلى قلوب الجماهير

موهبتهم رسمت خطواتهم الأولي لدخول الوسط الفني، وتلعثمهم في الكلام كان سبيلهم لدخول قلوب محبيهم، بذلوا أقصى جهدهم لإسعاد جماهيرهم رافعين شعار "الكمال لله وحده"، ليخلقوا من عيوبهم ميزة فتحت لهم أبواب الشهرة والمجد، منهم من سلم للأمر الواقع ومنهم من حاول علاج هذه المشكلة.

وفي السطور التالية، نرصد مجموعة من النجوم الذين كانوا ومازالوا حديث "السوشيال ميديا" بسبب طريقة كلامهم غير المفهومة

صفا الجميل

بخفة ظله وضحكته الموعودة استطاع صفا الجميل أن يسرق الأضواء ويدخل عالم الفن من أوسع أبوابه فبالرغم من طريقة كلامه غير المفهومة وظهوره الذي لا يتعدى الـ 60 دقيقة على الشاشة في 27 فيلمًا، إلا أنه كسب قلب الجمهور، واستطاع بموهبته ترك بصمة مميزة في عالم الكوميديا.

اقرأ أيضًا:

وبالرغم من عدم حصوله على أدوار كبيرة إلا أن جمهوره اعتبره بطلًا لكل الأعمال التي شارك فيها، وقدم العديد من الأعمال الفنية على رأسها فيلم سلامة في الخير، ولعب وقتذاك دور أحد التلاميذ الذين ينشدون أمام نجيب الريحاني واشتهر بجملة "بررم بررم"، فضلًا عن مشاركته في شباك حبيبي والأستاذة فاطمة.

وقد أجمع أصدقاء "صفا الجميل" الذين اعتادوا أن ينادوه "صفصف" بأنه كان طيب القلب عزيز النفس، كما أجمعوا أنه لم يكُن مُعاقًا ذهنيًا كما قد توحي طريقة كلامه، بل إن صحافيًا قد سأله ذات مرة عن وجهه "غير الوسيم"، فرد ردًا ينُم عن بديهة حاضرة قائلًا:"أنا مبسوط كده، مش يمكن يعملوا مسابقة عن أوحش رجل في العالم وربنا يكرمنى وأكسبها؟".

رضا حامد

على نفس الخطى اشتهر الفنان رضا حامد بطريقة أداء معينة يعتمد فيها على الأداء الصوتي عن طريق استخدامه لكلمات غير مفهومة، لذلك يظهر على فترات متباعدة وفي أفلام الكوميديا.

قدّم رضا العديد من الأفلام على رأسها: شبه منحرف العيال هربت وحبيبي نائمًا وفيلم أخر كلام، كما قدم بعض برامج المقالب مثل لخابيط والمصري أبو دم خفيف.

وفي إحدى لقاءات مع رضا حامد كشف أن موهبته اكتشفها وهو صغير عندما تحدث مع الجارسون بهذه الطريقة، ونال أدائه إعجاب زملائه.

Advertisements

طاهر أبو ليلة

يسير طاهر أبو ليلة على نهج صفا الجميل ورضا حامد، فلكنته الغريبة التي لم يعتد عليها مشاهدين السينما، استطاع أن يحفر لنفسه مكانًا في عالم الكوميديا، وطريقة كلامه غير المفهومة كانت سببًا كافيًا لشهرته.

من أهم الأدوار التي شارك فيها: كابتن مصر ومؤمن وشركاه، وابن عز ومسرحية حكيم عيون، وظهر مؤخرا كضحية في برنامج رامز في الشلال.

محمد ممدوح

بالرغم من موهبته وإبداعه في تقمص الشخصيات وتأدية الدور على أكمل وجه إلا أن طريقة كلامه تقف حاجزًا في طريقه، اشتكى منه الجمهور مرارًا وتكرارًا بسبب عدم وضوح مناطق الحروف والنفس القصير، محمد ممدوح نجم لا غبار عليه ولأن جمهوره له عليه حق صرح أن كل هذه المشاكل والطريقة غير المفهومة بسبب بعض المشاكل الصحية وأنه بدأ طريقه للعلاج منها.

وقام ممدوح بالاشتراك في العديد من المسلسلات مثل: لا تطفئ الشمس وقابيل وفيلم تراب الماس وغيرها.

قد يهمك أيضًا:

محمد ممدوح يُبدي سعادته بالاشتراك مع السقا

محمد ممدوح يُبيِّن أسباب خلافه مع كريم الشناوي