بريانكا شوبرا ساحرة بحفل Vanity Fair Cannes في فرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت النجمة العالمية بريانكا شوبرا الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة في حفل Vanity Fair Cannes بفرنسا، حيث ظهرت بصحبة زوجها نيك جوناس. Advertisements شوبرا تستغل دوما الأضواء لتظهر بأفضل صورة العرض الأول " Les Plus Belles Annees D’Une Vie" وذلك بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 والتي تستمر حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية، وحصلت علي لقب عروس مهرجان كان، حيث ارتدت فستان ذو تصميم مذهل باللون الأبيض اشبه بفساتين الزفاف، وقد حمل الفستان إمضاء دار أزياء "Georges Hobeika"، أما مجوهراتها فكانت من مجموعة "Chopard".

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