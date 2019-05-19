فن ومشاهير

بريانكا شوبرا ساحرة بحفل Vanity Fair Cannes في فرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفتت النجمة العالمية بريانكا شوبرا الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة في حفل Vanity Fair Cannes بفرنسا، حيث ظهرت بصحبة زوجها نيك جوناس.

 

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شوبرا تستغل دوما الأضواء لتظهر بأفضل صورة العرض الأول " Les Plus Belles Annees D’Une Vie" وذلك بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 والتي تستمر حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية، وحصلت علي لقب عروس مهرجان كان، حيث ارتدت فستان ذو تصميم مذهل باللون الأبيض اشبه بفساتين الزفاف، وقد حمل الفستان إمضاء دار أزياء "Georges Hobeika"، أما مجوهراتها فكانت من مجموعة "Chopard".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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