شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم In Memory of يمثل مصر فى مهرجان AVIFF Cannes Art والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفيلم القصير المصرى "فى ذكرى"، أو "In Memory of" للمخرج الشاب رامى علام بالمسابقة الرسمية فى مهرجان AVIFF Cannes Art Film Festival، ليمثل مصر فى المهرجان حيث إنه الفيلم الوحيد المصرى والعربى والأفريقى الذى تم اختياره.

AVIFF Cannes Art Film Festival وهو مهرجان مخصص للأفلام القصيرة التجريبية وفعالياته متزامنة مع مهرجان كان فى فرنسا.

رامى علام تخرج المخرج من الجامعة الأمريكية وصنع أفلامًا تم إنتاجها ذاتيًا وشاركت فى مهرجانات دولية مثل مهرجان 48 ساعة بهوليوود، ويجسد فيلمه فى ذكرى لمحات من حياة شخصية تمر أمام عينيه فى الثوانى الأخيرة قبل وفاته، ومن المقرر أن يعرض الفيلم يوم الجمعة المقبل لينافس مع أفلام من كل أنحاء العالم.