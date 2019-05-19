أزمة في موقع تصوير ولد الغلابة.. والسقا يتدخل لإنقاذه

كتب امير فتحي في الأحد 19 مايو 2019 08:59 مساءً - تعرض موقع تصوير مسلسل “ولد الغلابة” لأزمة كبيرة داخل الكواليس، بين المخرج محمد سامي وعدد من العمال المشاركين في تنفيذ العمل.

وأدى الخلاف لتوقف العمال عن التصوير لساعات عدة، إلى أن تدخل الفنان أحمد السقا لاحتواء الأزمة التي كادت أن تصل للتشابك بالأيدي بين الطرفين، وبدأ بطل العمل في تقريب وجهات النظر لكي يتم استكمال التصوير، ووعد العمال بتلبيه احتياجاتهم وعدم تكرار أي مشاكل لكي ينتهي تصوير العمل في أجواء مرضية للجميع.

واعترافا منهم بدوره في حل الأزمة لصالحهم أطلق العمال على الفنان أحمد السقا لقب “نصير الغلابة”، وعادوا إلى التصوير للحاق بالجدول الزمني المقرر للمسلسل الذي يعرض على الفضائيات خلال شهر رمضان.

يذكر أن مسلسل “ولد الغلابة” تدور أحداثه في صعيد مصر، وهو من بطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وهادي الجيار وصفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصبّاح.