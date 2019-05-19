تحذيرات لأطفال الإسكندرية من تحدي الموت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حذر مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، في مصر، الأمهات والآباء من انتشار ما يعرف بلعبة “تحدي الموت” بين الأطفال والشباب، وذلك في تقليد لمشاهد يجري تداولها على “السوشيال ميديا”.

المركز أوضح أن تحدي الموت الذي انتشر على الإنترنت هو مسابقة بين الأطفال يكون الفائز بها من يتناول أكبر كم من دواء معين مثل “الباراسيتامول” أو”الديجوكسن”.

كما أشار في بيان له إلى أنه استقبل ثلاثة أطفال خلال الأيام الماضية مصابين بتسمم حاد نتيجة تناول أدوية بكمبات كبيرة خلال “تحدي الموت”، كما استقبل حالات مشابهة لبنات أصبن جراء تحدي آخر يعرف بـ”تشريط الجسم” أو “الكاتينج”.

الدكتورة سارة غيطاني، بمركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، أوضحت أن الأطفال المصابيـن أعمارهم تتراوح بين 8 و14 سنة، بينهم طفلان نفذا التحدي بتناول دواء “الديجوكسن”، والثالث بدواء “الباراسيتامول”.. وناشدت أولياء الأمور بتحذير الأطفال من خطورة الألعاب والتحديات المميتة، ومراقبة كل ما يشاهده الأطفال على الإنترنت، لكون “السوشيال ميديا” وعالم الألعاب ليس مكانا آمنا للأطفال.