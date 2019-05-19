سيرين عبدالنور: زوجي يبتسم عند رؤية مشاهدي الجريئة مع تيم حسن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، أن المشاهد الجريئة التي جمعتها مع الفنان السّوري تيم حسن، في حلقات الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة"، تعكس الشخصيات التي تعيش في مجتمعنا بالفعل.

وعن رد فعل زوجها من مشاهدها الجريئة مع حسن، حيث وجدها البعض جريئة ولا تناسب شهر رمضان، قالت عبد النور في تصريحات صحفية مؤخرًا إن زوجها يشاهد العمل معها، ويبتسم من تمثيلها فهو يعلم جيدًا أن الأمر برمته تمثيل.

وتؤدي سيرين عبدالنور، خلال العمل دور "نور" رحمة وهي إعلامية لبنانية صاحبة شخصية قوية، صنعت اسمها في عالم الإعلام، وكان لديها طموحات كبيرة استطاعت تحقيق جزء كبير منها، فكان لها النجاح في مشوارها المهني بمساعدة أشخاص معينين، سيكون لهم لاحقًا تأثير كبير في حياتها ضمن سياق الأحداث.

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وفي التفاصيل، كشفت عبدالنور أن مسلسل "الهيبة - الحصاد" كان ناجحًا في جزأيه الأوّل والثاني، أمّا في جزئه الثالث فاستكمل هذا النجاح.

وعن دورها كإعلاميّة جريئة في العمل قالت سيرين :"انّ دور الاعلاميّ ليس بسهلٍ، وتجربتي كإعلامية زادتني مسؤوليّة!".

يذكر أن المسلسل من بطولة كل من تيم حسن، وسيرين عبدالنور، ومنى واصف، أوويس مخللاتي، وعبدو شاهين، ومن إخراج سامر البرقاوي.