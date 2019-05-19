شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينقلب حمادة هلال على أمه فى الحلقة القادمة من ابن أصول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "ابن اصول" العديد من الأحداث والتطورات حيث واصلت صولا (سوزان نجم الدين) خطتها فى تطليق ابنها هشام (حمادة هلال) لزوجته رحمة، ولكن تلك المرة استقرت على حل سحرى من وجهة نظرها يتمثل فى زواجه من امرأة أخرى هى نعمة (أيتن عامر).

علي جانب آخر اشتعلت ذروة الأحداث بعدما قامت نانى (إيناس كامل) بإخبار هشام نجل صولا بأن والدته على علاقة برجل هو فراس سعيد، الأمر الذى لم يصدقه ولكنها أخبرته بضرورة مراقبتها حتي يتأكد من صحة كلامها، وهو ما قام به بالفعل ليتتبعها أثناء كشفها عن حبها لـ فراس سعيد، وهو الأمر الذى يبدو أنه سيجعل الحلقة الرابعة عشر حافلة بخلافات كبيرة بين هشام ووالدته بعدما علم الابن بمشاعر أمه ونيتها فى الزواج ربما خلال الحلقات القادمة.

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مسلسل ابن أصول يقوم ببطولته حمادة هلال وسوزان نجم الدين ويشارك فيه العديد من النجوم أبرزهم ايتن عامر، محمد نجاتى، أحمد حلاوة، حمزة العيلى، فى مسلسل من تأليف احمد محمود ابو زيد وإخراج محمد بكير.