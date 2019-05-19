شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة ينتهى من تصوير "كلبش 3" الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى النجم أمير كرارة من تصوير "كلبش3" الثلاثاء المقبل فى الديكور الخاص به، حيث يتبقى له عدد من المشاهد الخارجية فى مدينة الإنتاج الإعلامى وديكور كافية وشوارع مع المخرج بيتر ميمي الذى يقوم بمعاينتها حالياً، كما يواصل فى مونتاج ومكساج الحلقات المتبقية لتسليمها للجهة المنتجة من العمل.

وجاء النجم أمير كرارة الأكثر بحثاً على الموقع العالمى "جوجل"، وذلك لما تشهده الحلقات من أحداث مثيرة وتشويقية للغاية، كما تصدر الترند بعد عرض كل حلقة مباشرة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، ومازال الأعلى فى قائمة الترندات حتى الآن.

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"كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، سارة عادل، أشرف مصيلحى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.